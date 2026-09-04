Заявления президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией из-за украинских беспилотников стали точкой невозврата для стран, поддерживающих Киев.
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