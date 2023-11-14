Красноярский кооператив пытается получить с агропредприятий деньги вкладчиков

Появились новые подробности про кооператив «Агро Вклад», связанный с депутатом Романом Гольдманом. На днях мы написали, что кооператив закрыл офисы и предложил своим пайщикам писать электронные письма с заявками на возврат денег.
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