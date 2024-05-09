Spin Rhythm XD заглянет на консоли PlayStation в начале июля Spin Rhythm XD от разработчика Super ...

Spin Rhythm XD заглянет на консоли PlayStation в начале июляSpin Rhythm XD от разработчика Super Spin Digital – это ритм-игра, в которой игрокам предстоит подбирать ритмы под соответствующие подсказки кнопок, и в ближайшем будущем она появится на платформах PlayStation.
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