Приморцы стали зарабатывать меньше по сравнению с прошлым годом

Специалисты Приморскстата посчитали заработную плату жителей Приморья и цифры неутешительные. По сравнению с маем 2021 года приморцы зарабатывают меньше, а суммарная задолженность по зарплате растет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.