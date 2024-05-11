WSJ: западные компании требуют от Украины выплаты долгов

Иностранные кредиторы Киева собираются потребовать от Украины выплаты на 500 миллионов долларов годовых впервые с начала спецоперации России по защите Донбасса, сообщили в издании The Wall Street Journal.
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