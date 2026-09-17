За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники уничтожили над Московской, Тульской, Нижегородской, Тверской и другими областями, а также над Республикой Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.