За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники уничтожили над Московской, Тульской, Нижегородской, Тверской и другими областями, а также над Республикой Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
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