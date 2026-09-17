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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь над Россией перехватили 641 украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники уничтожили над Московской, Тульской, Нижегородской, Тверской и другими областями, а также над Республикой Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

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