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За рулем

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Подстава на парковке — популярный развод у торговых центров

Подстава на парковке — популярный развод у торговых центров

В пятерку самых популярных схем развода на дорогах входят требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (с эти столкнулись 45% опрошенных страховой компании «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод») и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (это знакомо 29% автомобилистов).

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