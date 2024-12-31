Подстава на парковке — популярный развод у торговых центров

В пятерку самых популярных схем развода на дорогах входят требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (с эти столкнулись 45% опрошенных страховой компании «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод») и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (это знакомо 29% автомобилистов).