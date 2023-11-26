Автоэксперты назвали проблемы, с которыми столкнулись владельцы корейских машин

Сложности с обслуживанием и ремонтом корейских автомобилей во многом связаны с позицией автоконцернов, которые не стали окончательно рубиться связи с Россией, однако от гарантийных обязательств отказались.
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