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СахПресс

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Избирком подвел итоги выборов в Госдуму на Сахалине

Избирком подвел итоги выборов в Госдуму на Сахалине

Избирательная комиссия Сахалинской области подвела итоги выборов депутатов Госдумы IX созыва. Явка составила 48,76% — в голосовании приняли участие 184 470 человек, сообщили в избиркоме региона.

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