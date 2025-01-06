Юбилейная фотовыставка «Открытый Север» открылась в музее им. А.А. Борисова

На выставке представлены 50 работ разных лет по 10 темам: Архангельск, Соловецкие острова, Белое море, музей-заповедник «Малые Корелы», Пинежье, Кенозерье, Арктика, самые красивые деревни и городки Поморья, а также разделы, посвященные северному сиянию и праздникам региона.