"Готова к любой судьбе": Алла Пугачева выпустила новую песню впервые за 5 лет

Народная артистка СССР, уехавшая из России за мужем-иноагентом, выпустила песню незадолго до своего 75-летияАлла Пугачёва выпустила новую песню (на этот раз, действительно, новую) в первое воскресенье весны.
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