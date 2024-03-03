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"Готова к любой судьбе": Алла Пугачева выпустила новую песню впервые за 5 лет

"Готова к любой судьбе": Алла Пугачева выпустила новую песню впервые за 5 лет

Народная артистка СССР, уехавшая из России за мужем-иноагентом, выпустила песню незадолго до своего 75-летияАлла Пугачёва выпустила новую песню (на этот раз, действительно, новую) в первое воскресенье весны.

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