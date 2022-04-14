Туристический маршрут Ивановской области «Ивановские «манеры» получил статус «национального туристического маршрута»

<p> Решение включить маршрут «Ивановские «манеры» в реестр национальных туристических маршрутов принято на заседании Экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму.
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