Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности в процессе оспаривания сделок, проведенных во время приватизации.