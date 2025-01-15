Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности в процессе оспаривания сделок, проведенных во время приватизации.
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