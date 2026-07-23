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Наш потерянный мир

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Защитники неба от БПЛА получат социальную поддержку

Защитники неба от БПЛА получат социальную поддержку

На внеочередном заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты поддержали предложение учредить дополнительные меры соцподдержки для людей, поступивших на службу по контракту в калужское подразделение добровольческого формирования «БАРС - «Москва», которое было создано для защиты неба от БПЛА.

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