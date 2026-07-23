Защитники неба от БПЛА получат социальную поддержку

На внеочередном заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты поддержали предложение учредить дополнительные меры соцподдержки для людей, поступивших на службу по контракту в калужское подразделение добровольческого формирования «БАРС - «Москва», которое было создано для защиты неба от БПЛА.
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