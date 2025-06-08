МО: ВС РФ продолжают развивать наступление в Днепропетровской области

Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР. 2025-06-08 11:34:09 Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и перешли в наступление на территории Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии