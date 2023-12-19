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Большинство компаний Петербурга успели повысить сотрудникам зарплаты до конца года

Большинство компаний Петербурга успели повысить сотрудникам зарплаты до конца года

Петербуржцам рассказали какие успехи и неудачи наблюдались у компаний. Так, например, большинство успели повысить заработную плату.

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