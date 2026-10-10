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Московский "Локомотив" разгромил "Факел" со счетом 5:0

Московский "Локомотив" разгромил "Факел" со счетом 5:0

t.me/ФК «Локомотив» Москва Московский "Локомотив" нанес крупное поражение воронежскому "Факелу" в выездном матче 10-го тура Альфа-банк – Российской премьер-лиги (РПЛ).

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