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30 рисунков Средневековья, которые доказывают, что у людей той эпохи было очень странное чувство юмора

30 рисунков Средневековья, которые доказывают, что у людей той эпохи было очень странное чувство юмора

Средневековье принято представлять эпохой мрачных рыцарей, чумы и суровых соборов. Но стоит взглянуть на поля старинных манускриптов, как моментально попадаешь в мир улыбчивых осьминогов, мохнатых демонов и элегантных дам, гоняющих свёрнутых в колесо кавалеров по земле.

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