© KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Подводим итоги уходящей недели, вспоминая три знаковых выступления в Госдуме.
БУНТ В ГОСДУМЕ. ВАКЦИНАЦИЯ, "БИТЫЙ" МИНИСТР И ГРОБОВАЯ ТИШИНА
Комментарии
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Майер Арманов
Редкий случай для Госдумы РФ - все три поднятые ими вопроса, затрагивают интересы всех граждан России.
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15 час.
2
Майер Арманов
Редкий случай в ГД РФ - все три вопроса поднятые депутатами и самим председателем В. Володиным, отражают интересы большинства граждан России.
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15 час.
2
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