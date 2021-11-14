БУНТ В ГОСДУМЕ. ВАКЦИНАЦИЯ, "БИТЫЙ" МИНИСТР И ГРОБОВАЯ ТИШИНА

Редкий случай для Госдумы РФ - все три поднятые ими вопроса, затрагивают интересы всех граждан России.

Майер Арманов

Редкий случай в ГД РФ - все три вопроса поднятые депутатами и самим председателем В. Володиным, отражают интересы большинства граждан России.