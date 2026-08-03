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Всё о женщинах

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Эксперт рассказала, почему важно научиться спорить

Эксперт рассказала, почему важно научиться спорить

Коуч Елена Сельвич рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему важно научиться спорить. По её словам, только настоящий спор имеет принципиальную иную цель: не победить собеседника, а приблизиться к более точному пониманию реальности.

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