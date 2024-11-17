Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Дожили. По Московскому финансово-юридическому университету экстремисты с флагами Азербайджана спокойно ходят и выкрикивают лозунги "Режь русню". Руководство университета молчит

Дожили. По Московскому финансово-юридическому университету экстремисты с флагами Азербайджана спокойно ходят и выкрикивают лозунги "Режь русню". Руководство университета молчит

В Московском финансово-юридическом университете ваххабиты с флагами Азербайджана кричали «алаху акбар» и «реж русню».

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Комментарии
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Алексей Тан
Москва превратилась в общесоюзную ПОМОЙКУ... как раз при СССР! в политбюро, Русских вообще не было... а после 1985-ого и сама Москва и область... почернели!!!... очередной иудейский проект сработал!.
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36 мин.
Александр Бабин
А может для начала руководство университета поменять
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30 мин.
ВО
Владимир Орлов
МФЮА - будка по выдаче дипломов за деньги. Бывший &quot;универ Наталии Нестеровой&quot;, привет из 90-х. И дипломы МФЮА котируются при приёме на работу гораздо ниже, чем, например диплом МПЭК. А тут расписали, будто МФЮА - это ВУЗ федерального значения))).
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23 мин.

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