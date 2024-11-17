Дожили. По Московскому финансово-юридическому университету экстремисты с флагами Азербайджана спокойно ходят и выкрикивают лозунги "Режь русню". Руководство университета молчит

Алексей Тан Москва превратилась в общесоюзную ПОМОЙКУ... как раз при СССР! в политбюро, Русских вообще не было... а после 1985-ого и сама Москва и область... почернели!!!... очередной иудейский проект сработал!.

Александр Бабин А может для начала руководство университета поменять