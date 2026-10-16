Главное в тезисах: Ограничения сохраняются: Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе признал, что ограничения на использование Starlink для ВСУ полностью не сняты, несмотря на восстановление скорости соединения.
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