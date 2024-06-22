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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Рулет из кабачков с начинкой

Вы когда-либо задумывались, почему рулеты — одни из самых популярных видов закуски? Их готовят из теста или лаваша, подбирают самую разную начинку, сладкую и нет, подают как отличное дополнение к любому обыденному блюду, а также как оригинальное и вкусное украшение праздничного стола.

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