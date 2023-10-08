Макс, беги! Тебе же это привычно. Как же жить в стране, которая воюет со своими соседями?)))

W

Walery

Максим уже в аэропорту и заявил, что русский и не может быть мобилизованным... = гондон штопанный. Интересно как себя теперь там покажет Макаревич! Он упрекал ДНР-овцев, что те не выходят из городов в чисто поле и там не воюют. Теперь этот макар очевидно продемонстрирует и покажет как это следует делать - тамошние пустыни для этого более подходящие в отличии от новороссийских черноземных полей... не так ли? Вот только обратно в РФ Максимке и Макаревичу логистику прикрыть бы - поскольку уже видеть их не хочется.