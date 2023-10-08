Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Виктор Каменский
    Не волнуйтесь, эти персонажи на верняка уже слиняли.Макс, беги! Тебе ...
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Макс, беги! Тебе же это привычно. Как же жить в стране, которая воюет со своими соседями?)))

Макс, беги! Тебе же это привычно. Как же жить в стране, которая воюет со своими соседями?)))

Максим-мобилизант Максим Галкин (иноагент) высказался в поддержку Израиля «Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен.

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Комментарии
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W
Walery
Максим уже в аэропорту и заявил, что русский и не может быть мобилизованным... = гондон штопанный.  Интересно как себя теперь там покажет Макаревич!  Он упрекал ДНР-овцев, что те не выходят из городов в чисто поле и там не воюют. Теперь этот макар очевидно продемонстрирует и покажет как это следует делать - тамошние пустыни  для этого более подходящие в отличии от новороссийских черноземных  полей... не так ли?  Вот только обратно в РФ Максимке и Макаревичу логистику прикрыть бы -  поскольку уже видеть их не хочется.
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42 мин.
valentina sergeeva
Не-не-не! Никаких &quot;беги&quot;! Под ружьё все, - и на защиту самой миролюбивой, обетованной и т.д.! И никак иначе!
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28 мин.
ВК
Виктор Каменский
Не волнуйтесь, эти персонажи на верняка уже слиняли.
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7 мин.

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