Где прокуратура?  Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?

ВП

Владислав Петряев

Кормила, образовывала, строила лучшие современные производства в республиках "колониальная" Россия: и выстроила, и вывела из кишлаков и аулов в мир цивилизации..... И опять повторяется процесс, опять обеспечиваем работой, социальными пособиями, а эти самые не мигранты возвращаются к себе, сохраняя их и оказываясь на нашем иждивении... Неужели в правительстве в Госдуме отсутствуют элементарно умные люди, чтобы не понимать этой реальности, чтобы немедленно разработать целую систему законов, регулирующих этот процесс? Или это не касается их неиссякаемых карманов, куда откладываются совершенно несоизмеримые с нами "заработные" платы, пенсии и масса других льгот недоступных народу? А мы избираем их постоянно, избираем. Как понять этот наш русский народ, приученный царизмом, коммунизмом, церковью к рабскому послушанию, покорности? Как?