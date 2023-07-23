В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка Сергей Козлов, ветеран спецназа ГРУ.
Где прокуратура? Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?
Комментарии
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Владислав Петряев
Кормила, образовывала, строила лучшие современные производства в республиках "колониальная" Россия: и выстроила, и вывела из кишлаков и аулов в мир цивилизации..... И опять повторяется процесс, опять обеспечиваем работой, социальными пособиями, а эти самые не мигранты возвращаются к себе, сохраняя их и оказываясь на нашем иждивении... Неужели в правительстве в Госдуме отсутствуют элементарно умные люди, чтобы не понимать этой реальности, чтобы немедленно разработать целую систему законов, регулирующих этот процесс? Или это не касается их неиссякаемых карманов, куда откладываются совершенно несоизмеримые с нами "заработные" платы, пенсии и масса других льгот недоступных народу? А мы избираем их постоянно, избираем. Как понять этот наш русский народ, приученный царизмом, коммунизмом, церковью к рабскому послушанию, покорности? Как?
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3 час.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов.
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1 час.
ВП
Владислав Петряев
Да, это один из вариантов!
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1 час.
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