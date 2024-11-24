Рябков: заявление Путина стало сигналом Западу, что РФ готова к ответу на вызовы

Обращение президента РФ Владимира Путина после применения российской баллистической ракеты "Орешник" стало сигналом Западу, что Москва готова к военному ответу на новые вызовы, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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