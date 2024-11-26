В Германии состоялись "похороны" марки Volkswagen, траурную процессию сняли на видео. На кадрах видно, что в перформансе приняли участие десятки человек.
В Германии "хоронят" Volkswagen на фоне новостей о закрытии трёх заводов и сокращении зарплат
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Жаль только что губят такой завод брэнд, качество автомобилей. Гены фашизма проявились !!! Ушли отказались от РФ , пусть начинают лапу посасывать
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Идиоты в Россию надо переносить и заводы, и рабочую силу, у нас и газ дешовый, и свободных производственных помещений не мерянно, и рынок сбыта [при правильной ценовой политике], а после взятия Покровская, что в ДНР, лития будет не мерянно, для создания электромобилей. Но немчуки, на это не пойдут, даже если бы очень захотели, хозяин из США не разрешит.
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Стоимость завода, отопление, логистика и откаты сожрут больше, чем даст дешевый газ и литий.
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16 час.
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