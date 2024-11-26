ИМ

Ильдус Мамлеев

Идиоты в Россию надо переносить и заводы, и рабочую силу, у нас и газ дешовый, и свободных производственных помещений не мерянно, и рынок сбыта [при правильной ценовой политике], а после взятия Покровская, что в ДНР, лития будет не мерянно, для создания электромобилей. Но немчуки, на это не пойдут, даже если бы очень захотели, хозяин из США не разрешит.