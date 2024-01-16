Хабиб отреагировал на слухи о выступлении на турнире UFC 300

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что не намерен возвращаться в октагон. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о возобновлении карьеры ради выступления на юбилейном турнире промоушена — UFC 300.
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