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Русские войска на Купянском направлении взяли 4 опорника ВСУ, уничтожив роту боевиков

Русские войска на Купянском направлении взяли 4 опорника ВСУ, уничтожив роту боевиков

Подразделения армии России продвигаются к окраинам Купянска.В районе населенного пункта Ольшаны в пригороде Купянска, подразделения русской армии разгромили роту боевиков ВСУ 14-й бригады ВСУ, заняв сразу 4 их опорных и 7 наблюдательных пункта.

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