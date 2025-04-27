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Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреля

Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреля

Президент США Дональд Трамп оценил требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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