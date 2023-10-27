Венгрия и Словакия заблокировали помощь Украине на 50 млрд евроЛидеры Венгрии и Словакии выступили против выделения Украине нового пакета помощи в размере 50 млрд евро на саммите ЕС в Брюсселе, рассказал Politico информированный источник среди дипломатов.
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