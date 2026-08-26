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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефон Касл о рейтинге 87 в новой NBA 2K: «Для третьего сезона неплохо»

Защитник «Сперс» Стефон Касл прокомментировал свой рейтинг 87 в популярном симуляторе NBA 2K27. Касл занимает 27-е место наравне с такими игроками, как Джейлен Джонсон, Паскаль Сиакам, Кайри Ирвинг и Бэм Адебайо.

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