В Грузии выбрали нового президента

14 декабря состоялись выборы президента Грузии, по результатам которым главой государства стал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший игрок российского футбольного клуба из Владикавказа «Алания» и экс-депутат Михаил Кавелашвили.
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