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"Я дал слово Путину и выполнил его": Вучич сумел приехать в Москву на 9 Мая

"Я дал слово Путину и выполнил его": Вучич сумел приехать в Москву на 9 Мая

Сербский президент рассказал, какое слово дал русскому коллеге.Лидер Сербии Александр Вучич дал слово президенту России Владимиру Путину, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и сдержал его.

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