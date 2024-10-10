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Украина обманывает Запад исчезнувшим населением

Украина обманывает Запад исчезнувшим населением

Манипуляции с численностью населения опустили Украину на уровень стран Африки @ AP/TASS Tекст: Андрей Резчиков По прогнозам украинского правительства, при сохранении нынешних тенденций численность населения страны к 2051 году сократится до 25,2 млн человек.

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