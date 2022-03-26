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«У этого шага нет никаких правовых оснований», — «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи GSMA

«У этого шага нет никаких правовых оснований», — «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи GSMA

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA сообщила об исключении «Мегафона» из числа участников, о чем сообщило издание «Ведомости».

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