Эксперт в сфере ИИ Душкин: беспокойство из-за мошенников может вылиться в серьезную паранойю

Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин рассказал, как интернет-мошенничество может навредить здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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