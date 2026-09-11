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Царьград

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Великая ложь 11 сентября: Кому были выгодны теракты в США

Великая ложь 11 сентября: Кому были выгодны теракты в США

Сегодня, 11 сентября, вспоминают события 25-летней давности, когда в результате терактов в США погибли около 3 тысяч человек.

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