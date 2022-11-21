Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Пайгин про «Эдмонтон»: «Такой шанс бывает единожды. Макдэвид и Драйзайтль – хорошие ребята, прекрасные мастера и звезды НХЛ»

Зият Пайгин объяснил решение отправиться в систему «Эдмонтона» по ходу сезона-2016/17. – С каким целями уезжали в «Эдмонтон»? – Попробовать.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх