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67% россиян планируют встретить Новый год дома. Каждый девятый планирует посетить родственников или друзей, 3% выберут отдых на даче, а 2% собираются отправиться в путешествие по России или вообще откажутся от празднования.

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