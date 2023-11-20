67% россиян планируют встретить Новый год дома. Каждый девятый планирует посетить родственников или друзей, 3% выберут отдых на даче, а 2% собираются отправиться в путешествие по России или вообще откажутся от празднования.
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