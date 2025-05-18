Тайное значение цифр разгадано: Трамп-младший говорит о готовящемся новом покушении на отца Ольга БезродняяСын президента США Дональд Трамп-младший бьет тревогу, заявляя, что разгадал тайный шифр на песку, говорящий о возможно новом покушении на отца.
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