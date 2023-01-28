Вадим Манукян высказался о скандальных клипах группы Little Big

Блогер Вадим Манукян напомнил об антироссийской позиции группы Little Big еще в 2014 году. Журналист отметил, что еще тогда знал, что солист музыкального коллектива Илья Прусикин (признан иностранным агентом в РФ) занимает антироссийскую позицию.