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В пыли и по жаре: победу с соревнований по мотокроссу привезли уссурийские мотогонщики

В пыли и по жаре: победу с соревнований по мотокроссу привезли уссурийские мотогонщики

В субботу, 6 августа, в селе Хороль прошли соревнования по мотокроссу — третий этап чемпионата Приморского края, в котором приняли участия и Уссурийские мотокроссмены спортивной школы технических видов спорта имени С.

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