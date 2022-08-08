В пыли и по жаре: победу с соревнований по мотокроссу привезли уссурийские мотогонщики

В субботу, 6 августа, в селе Хороль прошли соревнования по мотокроссу — третий этап чемпионата Приморского края, в котором приняли участия и Уссурийские мотокроссмены спортивной школы технических видов спорта имени С.
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