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Солари о турнирном положении «Спартака»: «Мы не смотрим в таблицу. Для нас самое главное то, как мы играем»

Солари о турнирном положении «Спартака»: «Мы не смотрим в таблицу. Для нас самое главное то, как мы играем»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о турнирном положении московского клуба.

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