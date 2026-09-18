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Этот таинственный мир

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Астрономы обнаружили почти 50 скрытых «галактик-призраков» в далеком космосе, которые не соответствуют существующим научным моделям.

Астрономы обнаружили почти 50 скрытых «галактик-призраков» в далеком космосе, которые не соответствуют существующим научным моделям.

Международная команда ученых с помощью итальянского телескопа VST в Чили нашла 47 карликовых галактик вокруг трех крупных звездных систем.

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