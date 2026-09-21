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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирской области с 21 сентября изменилось расписание пригородных поездов

В Новосибирской области с 21 сентября изменилось расписание пригородных поездов

Как сообщили в АО «Экспресс-пригород», изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожного пути. Время отправления и прибытия поездов сдвинется от 1 до 46 минут.

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