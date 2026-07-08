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Трамп пригрозил Ирану жёсткими последствиями за атаки на суда

Трамп пригрозил Ирану жёсткими последствиями за атаки на суда

Президент США Дональд Трамп назвал нанесённые американскими силами удары по иранской территории возмездием за якобы атаку на коммерческие суда и пообещал, что повторные инциденты приведут к гораздо более серьёзным последствиям.

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