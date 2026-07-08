Трамп пригрозил Ирану жёсткими последствиями за атаки на суда

Президент США Дональд Трамп назвал нанесённые американскими силами удары по иранской территории возмездием за якобы атаку на коммерческие суда и пообещал, что повторные инциденты приведут к гораздо более серьёзным последствиям.
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