Астрофизик Чумаков обозначил точное время осеннего равноденствия в 2026 году

Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 мск. Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков пояснил, что момент события рассчитывают по всемирному координированному времени UTC, сообщает газета «Известия» .
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