Певица Ирина Понаровская впервые дала концерт после смерти сына

В прошлом году в семье Ирины Понаровской случилось несчастье — умер единственный сын звезды Энтони. 72-летняя артистка долго переживала утрату, но, наконец, нашла в себе силы выйти на сцену и дать концерт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии