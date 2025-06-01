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Чудеса и история написания Владимирской иконы. В какие даты почитается этим летом

Чудеса и история написания Владимирской иконы. В какие даты почитается этим летом

3 июня православные чтят память одной из главных святынь России — Владимирской иконы Божией Матери. Эта икона, которой более тысячи лет, считается покровительницей русской земли и хранится сейчас в Третьяковской галерее.

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